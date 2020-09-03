Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

DÜZCE TEM otoyolu Kaynaşlı mevkisinde kontrolden çıkarak devrilen kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametine trafik tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 23.30 sıralarında TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Uğur Mamalı yönetimindeki 06 GB 3477 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kamyon sürücüsü Uğur Mamalı yaralanırken 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametine trafik tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.