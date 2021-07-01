Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza, saat 03.00 sıralarında Karapınar ilçesi Konya Adana Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Ç. idaresindeki 35 APS 707 plakalı Ford marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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