Kontrolden çıkan kamyon devrildi
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde kontrolden çıkan kamyon devrildi.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:13 Kaynak: İHA
'ın Gölbaşı
ilçesi Malatya
karayolu üzerinde kontrolden çıkan kamyon devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş
istikametine giden M. A idaresindeki 02 DH 2746 plakalı kamyon Elbistan
yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtulurken kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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