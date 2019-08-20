Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan kamyon devrildi
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Kontrolden çıkan kamyon devrildi

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde kontrolden çıkan kamyon devrildi.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde kontrolden çıkan kamyon devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden M. A idaresindeki 02 DH 2746 plakalı kamyon Elbistan yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtulurken kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Kahramanmaraş, Elbistan, Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:13 Kaynak: İHA
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