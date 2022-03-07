Kontrolden çıkan kamyon devrildi - Son Dakika
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Kontrolden çıkan kamyon devrildi

07.03.2022 10:27
Kontrolden çıkan kamyon devrildi

Bilecik'te seyir halinde iken kontrolden çıkan kamyon şarampolde devrilirken, sürücüsü hafif yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde iken kontrolden çıkan kamyon şarampolde devrilirken, sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesinden Sakarya istikametine seyir halindeki 26 BF 956 plakalı kamyonun sürücü H. Y., Kızılöz Köyü sınırları içinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki yamaca çarparak durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, kamyon çekici sayesinden kaza yerinden çekildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kontrolden çıkan kamyon devrildi

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Osmaneli, Sakarya, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan kamyon devrildi - Son Dakika


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