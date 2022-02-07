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Kontrolden çıkan kamyon devrildi, taşıdığı tomruklar yola savruldu - Son Dakika

Kontrolden çıkan kamyon devrildi, taşıdığı tomruklar yola savruldu

07.02.2022 18:30

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda tomruk yüklü kamyon devrildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda tomruk yüklü kamyon devrildi. Kazada tomruklar yola savrulurken, karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza, D-100 ile D-140 karayolları bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 BM 136 plakalı Mercedes marka tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, tomruklar yola savruldu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, tomrukların ve kamyonun kaldırılması sonrasında normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Ali Yıldırım/İHA)

Kontrolden çıkan kamyon devrildi, taşıdığı tomruklar yola savruldu
Kontrolden çıkan kamyon devrildi, taşıdığı tomruklar yola savruldu
Kontrolden çıkan kamyon devrildi, taşıdığı tomruklar yola savruldu
Kontrolden çıkan kamyon devrildi, taşıdığı tomruklar yola savruldu

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Birleşmiş Milletler, Sakarya, Akyazı, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan kamyon devrildi, taşıdığı tomruklar yola savruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan kamyon devrildi, taşıdığı tomruklar yola savruldu - Son Dakika
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