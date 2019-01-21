Kontrolden Çıkan Kamyon Eve Çarptı, Mutfak Çöktü: 2 Yaralı

Kontrolden çıkan kamyon eve çarptı, mutfak çöktü: 2 yaralı Evde kimsenin olmayışı faciayı önlediTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkan kamyon bir eve çarptı.

Kontrolden çıkan kamyon eve çarptı, mutfak çöktü: 2 yaralı

Evde kimsenin olmayışı faciayı önledi



TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkan kamyon bir eve çarptı. Kamyonun içindeki bulanan 2 kişi yaralanırken, evin mutfak bölümü çöktü.

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Yiğitözü mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen 61 K 8024 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğini devirdi daha sonra bir evin direklerine çarptı. Beton parçalarının altında kalan kamyonun içinde sıkışan sürücü kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kamyonun içinde bulunan diğer bir kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maddi hasarın meydana geldiği evin ise mutfak bölümü çöktü. Yakup Özçiçek'e ait evde şans eseri kimsenin olmayışı faciayı önlerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Temel Gümüştaş, kamyonun virajı alamayarak eve çarptığını belirterek, "Kamyonun içindekilerden birisi aracın içinde sıkışmıştı. İtfaiye hemen buraya gelerek yaralıları kamyonun içinden çıkarttı. Evin sahibi şans eseri dışarıdaydı" dedi.

Osman Özçiçek ise, evin sahiplerinin şans eseri İzmit'te olduğunu dile getirerek, "Biz Trabzonspor'un maçını izliyorduk. Bir gürültü duyduk. Elektrik direğine çarptığı için bir ses çıktı. İlk önce bir şey anlamadık sonra elektrikler kesilince olayı anladık. Şans eseri evin sahipleri İzmit'teydi. Evin boş olması büyük bir şans. Kamyonun yanına geldiğimizde şoförün çıkıştığını gördük yanındaki bayan kendi imkanları ile araçtan inmişti. İtfaiye ekipleri şoförü sıkıştığı yerden kurtardı. Şoförün ayağı kırılmıştı" ifadelerini kullandı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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