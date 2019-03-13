Kontrolden Çıkan Kamyon Eve Girdi
1 saat önce
Kayseri'de, direksiyon hakimiyeti kaybolan çekirdek yüklü kamyon eve girdi.
Kayseri
'de, direksiyon hakimiyeti kaybolan çekirdek yüklü kamyon eve girdi. Polis
ve itfaiye ekipleri 4 katlı binadaki vatandaşları tahliye etti.
Edinilen bilgiye göre, Develi
ilçesine bağlı Aşık Seyrani
Tekir Caddesi'nde meydana gelen kazada çekirdek yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek 4 katlı binanın zemin katındaki daireye çarparak devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, binadakiler itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile tahliye edildi.
Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:38 Kaynak: İHA
Kapısını Kırdılar, 27 Saniyede 4 Bin TL Çaldılar
Camideki Mesaisini Bitirip Aracına Binen Dilenci, Görenleri Şaşkına Çevirdi
Üvey Babasının Başına Ekmek Bıçağı Saplayan Cani: İsteyerek Olmadı
Manzara Dehşete Düşürdü: 2 Ölü