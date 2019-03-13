Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Kamyon Eve Girdi

Kontrolden Çıkan Kamyon Eve Girdi

1 saat önce

Kayseri'de, direksiyon hakimiyeti kaybolan çekirdek yüklü kamyon eve girdi.

Kontrolden Çıkan Kamyon Eve Girdi, System.String[]
Kayseri'de, direksiyon hakimiyeti kaybolan çekirdek yüklü kamyon eve girdi. Polis ve itfaiye ekipleri 4 katlı binadaki vatandaşları tahliye etti.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Tekir Caddesi'nde meydana gelen kazada çekirdek yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek 4 katlı binanın zemin katındaki daireye çarparak devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, binadakiler itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile tahliye edildi.

Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:38 Kaynak: İHA

İtfaiye, Polis, Kayseri, 3. Sayfa
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