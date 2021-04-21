Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi - Son Dakika

Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi

21.04.2021 15:43
Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyon, depo ve apartmana çarparak durabildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyon, depo ve apartmana çarparak durabildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 13.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi 592/12 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre C.A. yönetimindeki 35 ACG 617 plakalı bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kamyon, önce sokakta bulunan depoya ardından da 3 katlı apartmanın zemin katına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine kamyon şoförü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şoför C.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Şu yolda bizim can güvenliğimiz yok"

Deposunun bir kısmı yıkılan Erdoğan Dumluoğlu, olay sırasında üst kattaki evlerinde oturduklarını belirterek, "Büyük bir gürültü geldi ve balkona çıktım. Kamyonun buraya girdiğini gördüm sonra. Aşağı inip baktığımda deponun duvarlarının bir kısmının yıkıldığını gördüm. Komşumuzun evine de zarar vermiş. Şu yolda bizim can güvenliğimiz yok. Çoluk çocuğumuz dışarı çıkamıyor. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu. Meydana gelen kazada evinde hasar oluşan Bilgin Ertem de yaptığı açıklamada "Bu yolun bir çaresine bakmaları lazım. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Burada yaşanan 3'üncü kaza bu. Daha önce de iş makinesi ve hafif ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi. Yetkililerden bu yol ile ilgili çözüm bekliyoruz" dedi.

Öte yandan depo ve apartmanın duvarına çarpan kamyon, vinç yardımıyla çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi

Osmangazi, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi - Son Dakika


Son Dakika

Sanatını bebeğinin tırnaklarında deneyen anne, eleştiri oklarının hedefi oldu Sanatını bebeğinin tırnaklarında deneyen anne, eleştiri oklarının hedefi oldu Daha fazla para için Avrupa Süper Ligi'nde direten Juventus'un gelirleri çakılmaya başladı Daha fazla para için Avrupa Süper Ligi'nde direten Juventus'un gelirleri çakılmaya başladı Altaylı'dan yeni bir Kabine iddiası daha: Daha çok isim var, değişiklikler hazirana ertelendi Altaylı'dan yeni bir Kabine iddiası daha: Daha çok isim var, değişiklikler hazirana ertelendi Boğaz manzaralı yalısından Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Antalya'da üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara dağıtıldı Antalya'da üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara dağıtıldı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Rusya, gerçekte yapamadığını videodan yaptı! Türk SİHA'larının vurulduğu görüntüleri yayınladılar Rusya, gerçekte yapamadığını videodan yaptı! Türk SİHA'larının vurulduğu görüntüleri yayınladılar         
16:51
Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı         
16:21
Eşini canice katledip saklamak için halıya saran katil kocadan yüzsüz savunma Eşini canice katledip saklamak için halıya saran katil kocadan yüzsüz savunma         
15:48
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği uygulaması haziran sonuna kadar devam edecek Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği uygulaması haziran sonuna kadar devam edecek         
15:34
Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı         
15:17
Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak         
14:59
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi         
14:34
Netflix 2021'in ilk çeyreğinde büyüme beklentilerini karşılayamadı, piyasa değeri 25 milyar dolar azaldı Netflix 2021'in ilk çeyreğinde büyüme beklentilerini karşılayamadı, piyasa değeri 25 milyar dolar azaldı         
13:03
Beslediği kazların saldırısına uğrayıp yerlerde sürüklenince kazları satışa çıkardı Beslediği kazların saldırısına uğrayıp yerlerde sürüklenince kazları satışa çıkardı         
12:53
İngiltere, çocukların verilerini ihlal ettiği iddiasıyla TikTok'a dava açtı İngiltere, çocukların verilerini ihlal ettiği iddiasıyla TikTok'a dava açtı         
12:48
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet         
12:23
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu         
12:15
Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak         
12:01
Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti         
11:50
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak         
11:24
'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar         
10:55
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 17:00:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei