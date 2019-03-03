Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Kamyon, Kayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kontrolden Çıkan Kamyon, Kayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun kayalara çarpması sonucu sürücü Kemal Şahin öldü, yanındaki Yasin Arık ise yaralandı.

Kontrolden Çıkan Kamyon, Kayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun kayalara çarpması sonucu sürücü Kemal Şahin öldü, yanındaki Yasin Arık ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Meşelik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kemal Şahin yönetimindeki 33 NCV 54 plakalı kamyon, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Şahin ile yanındaki Yasin Arık yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücü Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Arık'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:24 Kaynak: DHA

Tarsus, Mersin, Kemal Şahin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı Talihsiz Genç, Silahını Temizlerken Babasını Öldürdü

İstanbul'da İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 3 Yaralı Kırklareli Babaeski'de Cinayet Gerginliği
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 23:25:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Kamyon, Kayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]