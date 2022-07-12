Kontrolden çıkan kamyon mısır tarlasına devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan kamyon mısır tarlasına devrildi

12.07.2022 13:30
Kontrolden çıkan kamyon mısır tarlasına devrildi

Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon mısır tarlasına devrilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon mısır tarlasına devrilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Bolvadin- Çobanlar ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.S., idaresindeki 03 ADD 904 plakalı kamyon sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole giren kamyon ardından mısır tarlasına devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Otomobil, koyun sürüsüne daldı! Annesinin karnından fırlayan kuzu yürekleri parçaladı Otomobil, koyun sürüsüne daldı! Annesinin karnından fırlayan kuzu yürekleri parçaladı Sürünün içine dalan araç 19 koyunu telef etti... Hamile koyunun karnından yavrusu fırladı Sürünün içine dalan araç 19 koyunu telef etti... Hamile koyunun karnından yavrusu fırladı
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan kamyon mısır tarlasına devrildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:27 Türkiye'nin diplomaside tarih yazıyor! Dünyanın gözü tahıl koridoru için İstanbul'a çevrildi
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İbrahim Reis'i İran'da buluşacak! Masada kritik konular var
13:00 Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu
12:57 Dünyanın en ölümcül köpekbalığı Mako, Akdeniz'e giriş yaptı! En son Barcelona kıyılarında görülen köpekbalığı panik yarattı
12:50 Guardiola'yı bisiklet sürerken yakalayan adamın tavrı tecrübeli hocanın tepkisini çekti! İspanyol çalıştırıcının mutsuz hali kameralara yansıdı
12:35 Dağ aslanı kurt kapanına düşerse... Nefes kesen mücadele hayran bıraktı
12:23 Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
12:18 Acı dolu günler... "Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle makatını silen kamyon şoförü 10 gün boyunca oturamadı
12:02 Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:48 Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 13:37:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan kamyon mısır tarlasına devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement