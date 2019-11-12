Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan kamyon ormana uçtu: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan kamyon ormana uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan kamyon ormana uçtu: 2 yaralı

6 saat önce

Bolu'da kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan odun yüklü kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan kamyon ormana uçtu: 2 yaralı, System.String[]

Bolu'da kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan odun yüklü kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı. Hareket etmemesi için zincirle ağaca bağlanan kamyonda sıkışan yolcuyu itfaiye ve UMKE ekipleri kurtardı.


Kaza, saat 18.00 sıralarında Gölcük Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük Tabiat Parkı'ndan Karacasu beldesi istikametine seyir halinde olan Recep Acar idaresindeki 14 EU 426 plakalı odun yüklü kamyon kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ön kısmı hurdaya dönen kamyonda bulunan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.


Kamyonu ağaca zincirlediler


Hurdaya dönen kamyonda sıkışan yolcu Abdullah Akgül'ü kurtarmak için itfaiye ve UMKE ve jandarma ekipleri seferber oldu. Kamyonu hareket etmemesi için ağaca zincirle bağlayan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda Akgül, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akgül, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne götürüldü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı
4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 02:21:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan kamyon ormana uçtu: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]