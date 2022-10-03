Kontrolden çıkan kamyon orta refüje girdi - Son Dakika
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Kontrolden çıkan kamyon orta refüje girdi

03.10.2022 16:17
Kontrolden çıkan kamyon orta refüje girdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon bariyerlere çarparak orta refüje girdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon bariyerlere çarparak orta refüje girdi.

Kaza Sungurlu- Kırıkkale karayolu Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 06 DDA 346 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje girdi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan kamyon orta refüje girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan kamyon orta refüje girdi - Son Dakika
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