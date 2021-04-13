Kontrolden çıkan kamyon refüje çarpıp devrildi - Son Dakika

Karabük-Gerede karayolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kargo şirketine ait kamyon refüje çarpıp devrildi.
Kaza, Karabük-Gerede karayolu Aslanlar mevkiinde meydana geldi. M.B.Ç. idaresindeki 67 ABP 654 plaka sayılı kamyon Gerede ilçesinden Eskipazar ilçesine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önleri alınırken devrilen kamyon vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Kaynak: İHA
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