Kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı
56 dakika önce
Çorum'un Kargı ilçesinde bir kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:30 Kaynak: İHA
'un Kargı
ilçesinde bir kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kamyon ağaçları biçerek durabildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kargı- Sinop
Karayolu üzerinde bulunan Göl Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sinop istikametinden Tosya
'ya seyir halinde bulunan H.E. yönetimindeki 34 TG 5711 plakalı kamyon, Göl Köyü yakınlarına geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Süratli olan kamyon ancak ağaçları biçerek durabildi.
Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi
'ne ardından da ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM
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