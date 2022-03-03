Kontrolden çıkan kamyon sulama kanalına düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan kamyon sulama kanalına düştü

03.03.2022 18:13

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanılan düşen kamyondaki bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanılan düşen kamyondaki bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde Abdullah Tuğluk yönetimindeki 03 FR 727 plakalı kargo yüklü kamyon kontrolden çıkıp demir korkuluğu aşarak sulama kanalına düştü.

Kazada sürücü Tuğluk kendi imkanıyla araçtan çıktı, dayısı Mevlüt Kervan ise mahsur kaldı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kervan, olay yerine gelen ekiplerin pencereyi kırarak çıkarmak istemesi üzerine durumunun iyi olduğunu çekicinin gelmesini bekleyeceğini söyledi.

Ekiplerin, kanalın su seviyesinin yükselebileceği uyarısında bulunmasının ardından ikna olan Kervan sıkışan kapı açılarak araçtan çıkarıldı.

Kervan, gazetecilerin sorusu üzerine, aracın freninin tutmaması nedeniyle kaza yaptıklarını söyledi.

Kontrolden çıkan kamyon sulama kanalına düştü
Kontrolden çıkan kamyon sulama kanalına düştü
Kontrolden çıkan kamyon sulama kanalına düştü

YORUMLAR
500
Adana'da sahte içki operasyonu Adana'da sahte içki operasyonu Ekmek teknesinin yanışını gözyaşı dökerek izledi Ekmek teknesinin yanışını gözyaşı dökerek izledi

İtfaiye, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan kamyon sulama kanalına düştü - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:18 Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? Rusya Devlet Başkanı nükleer silah kullanma kararını anında iletilebiliyor
17:11 Standart altının kilogram fiyatı, 881 bin liraya yükseldi
17:06 Çarpıcı görüntüler! Kiev sınırında yakalanan 3 sabotajcı gözaltına alındı
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 18:21:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan kamyon sulama kanalına düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement