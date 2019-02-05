Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Kamyon Taksi Durağına Girdi

Kontrolden Çıkan Kamyon Taksi Durağına Girdi

40 dakika önce

Konya'da kontrolden çıkan kamyon, taksi durağına girdi.

Konya'da kontrolden çıkan kamyon, taksi durağına girdi.

Bayram Ç. idaresindeki 42 SY 476 plakalı kamyon, merkez Selçuklu ilçesi İstanbul Caddesi'nde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir taksi durağına girdi.

Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı kazada kamyon, bir hafif ticari araç ile üç otomobile çarparak durabildi.

Kamyon sürücüsü Bayram Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Taksi durağı çalışanlarından Ali Akbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 4 aracın zarar gördüğünü belirterek, "Kamyon sürücüsü aracın freninin boşaldığını söyledi. Araç geriye doğru çekildi ama frenleri sağlam. Allah'tan kimse yaralanmadı. Buna da şükür." diye konuştu.

Öte yandan kaza anı taksi durağının güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, Bayram Ç'nin kullandığı kamyonun, taksi durağı önünde bekleyen bir hafif ticari araç ile üç otomobile çarpması, taksi durağı çalışanlarının panikle dışarıya çıkması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:56 Kaynak: AA

Konya, Araç, 3. Sayfa
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