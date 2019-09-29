Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan kamyon yayalara çarptı: 7 yaralı (2)
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Kontrolden çıkan kamyon yayalara çarptı: 7 yaralı (2)

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, traktörle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan kamyonun yol kenarındaki yayalara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, traktörle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan kamyonun yol kenarındaki yayalara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

İ.G. (37) idaresindeki 16 JDS 76 plakalı kamyon, Boyalıca köyü Atatürk Caddesi'nde A.A'nın kullandığı 16 FCG 27 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, önce karşı yönde yol kenarında bekleyen H.G, M.M.A, S.A, T.A, B.G, M.D. ve N.D'ye, daha sonra caddedeki bir marketin duvarına çarptı.

Markette ve araçlarda hasara neden olan kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kontrolden çıkan kamyon yayalara çarptı: 7 yaralı (2)

Atatürk Caddesi, Boyalıca, Bursa, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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