Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi - Son Dakika
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Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi

6 saat önce

Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kamyonun kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu devrildi.

Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kamyonun kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Bolova kavşağında yaşandı. Erkan Şeref yönetimindeki 34 FB 7210 plakalı bir kargo şirketine ait kamyonunun, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle kısa süreli kapanan yolda olay yerine gelen vinç yardımı ile kamyonun kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açılırken, kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi

Bolvadin, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:36 Kaynak: İHA

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