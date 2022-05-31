KAHRAMANMARAŞ - Kontrolden çıkan kamyon, yolun alt kısmındaki evin üzerine devrildi - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Kontrolden çıkan kamyon, yolun alt kısmındaki evin üzerine devrildi

31.05.2022 15:53

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkarak yolun alt kısmındaki evin üzerine devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkarak yolun alt kısmındaki evin üzerine devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Süleymanşah Mahallesi Güzelevler Kavşağı'nda C.B'nin kullandığı Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait su yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki bir araca çarptı.

Kontrolden çıkan kamyon, daha sonra kaldırımdaki ağaca çarparak yolun alt kısmındaki evin üzerine devrildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan sürücüyü, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Ev sahibi Cuma Şahintaş, gazetecilere, kaza sırasında evde kimsenin olmamasının büyük bir şans olduğunu söyledi.

Komşularının araması sonucu eve geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında çok şaşırdığını anlatan Şahintaş, "Eve geldiğimde araç eve girmişti. Aracın yattığı yer bana ait. Şükrediyorum ki çocuklar evde değildi. Çünkü çocukları sabah okula bırakmıştım ev boştu. "diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ - Kontrolden çıkan kamyon, yolun alt kısmındaki evin üzerine devrildi
KAHRAMANMARAŞ - Kontrolden çıkan kamyon, yolun alt kısmındaki evin üzerine devrildi
KAHRAMANMARAŞ - Kontrolden çıkan kamyon, yolun alt kısmındaki evin üzerine devrildi
KAHRAMANMARAŞ - Kontrolden çıkan kamyon, yolun alt kısmındaki evin üzerine devrildi

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Kaynak: AA

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