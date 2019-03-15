Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Kamyon Yön Tabelasına Çarptı: 1 Yaralı

Kontrolden Çıkan Kamyon Yön Tabelasına Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Kontrolden çıkan kamyon yön tabelasına çarptı: 1 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te kayarak yön tabelasına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan kamyon yön tabelasına çarptı: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kayarak yön tabelasına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindeki Üst Yavuzeli Caddesi üzerinde meydana geldi. Sanayi istikametine giden Cihan B. yönetimindeki 33 NZP 35 plakalı kamyon köprü üzerinde kayması sonucu yön tabelasına çarparak kaza yaptı. Aracın içinde sıkışan sürücü Cihan B. vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk mücadelesinden sonra yaralı hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:58 Kaynak: İHA

Yerel
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