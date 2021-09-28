KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET 100 METREDEN UÇTU - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan kamyonetin sürücüsü, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı araçtan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Yeni Siteler Mahallesi İncivez Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Gökay yönetimindeki 34 FC 4775 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metreden dere kenarına uçtu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada, araçta sıkışan sürücü Fatih Gökay'ı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 40 dakika süren çalışmanın ardından Gökay, araçtan çıkarıldı. Gökay, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.