Kontrolden Çıkan Kamyonet 6 Araca Çarptı

Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet, 6 araca çarparak hasar verdi.

Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet, 6 araca çarparak hasar verdi.



Alınan bilgiye göre, Çeliktepe Mahallesi Eyalet Sokak'ta ev eşyası yüklü 34 GR 7598 plakalı kamyonet, yük indirildiği sırada kontrolden çıktı.



Yokuş aşağı bir anda hareket eden ve sokak üzerindeki 6 araca çarpan kamyonet, bir apartmanın duvarına çarparak durdu. Kamyonetin şaftının koptuğu belirtildi.



Kaza nedeniyle sokak bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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