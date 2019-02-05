Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Kamyonet 6 Araca Çarptı

Kontrolden Çıkan Kamyonet 6 Araca Çarptı

1 saat önce

Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet, 6 araca çarparak hasar verdi.

Kontrolden Çıkan Kamyonet 6 Araca Çarptı, System.String[]
Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet, 6 araca çarparak hasar verdi.

Alınan bilgiye göre, Çeliktepe Mahallesi Eyalet Sokak'ta ev eşyası yüklü 34 GR 7598 plakalı kamyonet, yük indirildiği sırada kontrolden çıktı.

Yokuş aşağı bir anda hareket eden ve sokak üzerindeki 6 araca çarpan kamyonet, bir apartmanın duvarına çarparak durdu. Kamyonetin şaftının koptuğu belirtildi.

Kaza nedeniyle sokak bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:44 Kaynak: AA

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