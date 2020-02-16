Kontrolden çıkan kamyonet 7 otomobile çarptı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki 7 otomobile çarptı. Kamyonet ve otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 59 RE 083 plakalı kamyonet, Şehir Parkı Caddesi üzerinde sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine park halindeki 7 otomobile ardı ardına çarptı. Kazada kamyonet ve otomobiller hurdaya dönerken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında evlerinde bulunan ve gürültüyle uyanan otomobil sahipleri hurdaya dönen otomobillerini görünce şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 1'i ağır 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"UYKUDAN UYANDIK"

Gürültüyle uyandıklarını belirten bir otomobil sahibi, "Uykudaydık. Birden bire ses duyunca uyandık. Çıktık bir baktık, yerde 1 kişi yatıyor. Birisi çok ağırdı, birisi hafif yaralıydı. 112'yi aradık. 112 geldi hastaneye gönderdik. Toplamda 3 kişi vardı. Şoför hafif yaralıydı. Bir tanesi ağır yaralıydı. Birinin ise ayağı kırılmıştı. 7 tane otomobile hasar verdi" dedi.