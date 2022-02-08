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KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET 70 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI 2 ÖLÜ - Son Dakika

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET 70 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI 2 ÖLÜ

08.02.2022 18:40

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, kontrolden çıkarak 70 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Volkan Kara (43) ile yanındaki Yakup Adalı (58) hayatını kaybetti.

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, kontrolden çıkarak 70 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Volkan Kara (43) ile yanındaki Yakup Adalı (58) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Esenkıyı köyü Kanlıdere mevkisinde meydana geldi. Volkan Kara yönetimindeki 08 EC 370 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, HOPAK, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Volkan Kara ile yanındaki Yakup Adalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedeni, 1,5 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden alınarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET 70 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI 2 ÖLÜ
KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET 70 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI 2 ÖLÜ
KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET 70 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI 2 ÖLÜ
KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET 70 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI 2 ÖLÜ
KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET 70 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI 2 ÖLÜ
KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET 70 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI 2 ÖLÜ

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Volkan Kara, Kamyonet, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET 70 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI 2 ÖLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET 70 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI 2 ÖLÜ - Son Dakika
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