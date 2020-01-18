Kontrolden çıkan kamyonet bahçe duvarına çarptı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan kamyonet bahçe duvarına çarptı

22 dakika önce

Alaşehir ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı bahçe duvarı yıkıldı.

Kontrolden çıkan kamyonet bahçe duvarına çarptı, System.String[]

Alaşehir ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı bahçe duvarı yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, ehliyeti bulunmayan H.İ. (17) yönetimindeki 45 ZV 922 plakalı kamyonet, Şeyhsinan Mahallesi Ali Koç Caddesi'nde kontrolden çıkarak Türkan Çakmak'a ait evin bahçe duvarına çarptı.

Duvarın bir kısmının yıkıldığı kazada yaralanan olmadı.

Kazanın ardından kaçan sürücü H.İ, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ev sahibi Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, odun almak için dışarı çıktığı anda kazanın meydana geldiğini anlattı.

Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:18 Kaynak: AA
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