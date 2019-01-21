Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Kamyonet Bariyerleri Yıktı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kontrolden Çıkan Kamyonet Bariyerleri Yıktı: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin beton bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kontrolden Çıkan Kamyonet Bariyerleri Yıktı: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin beton bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Aydın çevre yolu Muğla karayolu bağlantı noktasında meydana geldi. Çevre yolundan Efeler ilçesine çıkış yapmak isteyen Serkan Aydınoğlu (34) idaresindeki 09 AE 401 plakalı kamyonet, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde yolun sağındaki beton bariyere çarparak zikzaklar çizmeye başlayan kamyonet, yaklaşık 50 metre mesafede bulunan bariyerleri devirdi. Ön kısmı parçalanan kamyonetin direksiyonunda sıkışan şoför Serkan Aydınoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine, kaza yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 Suriyeli, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda, trafik tek yönden kontrollü olarak sağlandı. Kazada hayatını kaybeden Serkan Aydınoğlu'nun cenazesi, otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:44 Kaynak: İHA

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