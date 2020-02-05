Kontrolden çıkan kamyonet, çarptığı direği devirdi: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl'e bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. Fırat S. (22) yönetimindeki 16 Y 0349 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak, yol kenarındaki enerji nakil hattı direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilerek yolu ulaşıma kapattı. Kazada sürücü ile yanındaki kardeşi Samet S. (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı. Direk, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı