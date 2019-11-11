Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan kamyonet denize uçtu: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan kamyonet denize uçtu: 1 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet denize uçtu: 1 yaralı

8 saat önce

- Kontrolden çıkan kamyonet denize uçtu: 1 yaralıZONGULDAK - Zonguldak'ta İl Özel İdaresine ait kamyonet 30 metreden denize uçtu.

- Kontrolden çıkan kamyonet denize uçtu: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta İl Özel İdaresine ait kamyonet 30 metreden denize uçtu. Kazada sürücü yaralandı. AFAD ve 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza halen çalışmaların sürdüğü Kilimli sahil yolu Kapuz bağlantı çıkışında meydana geldi. Fikret K. idaresindeki İl Özel İdaresi'ne ait 67 EZ 044 resmi plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metreden denize uçtu.

Kazada araç adeta hurdaya döndü. Kumsala uçan aracı gören çevredeki vatandaşlar durumu AFAD, 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıyı sedyeye aldı. Plajdan sedye ile karayoluna taşınan Fikret K. ambulansa alındı. Burada yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgiili trafik ekipleri çalışma başlattı.

Kontrolden çıkan kamyonet denize uçtu: 1 yaralı

Zonguldak, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:44 Kaynak: İHA
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