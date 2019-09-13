Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan kamyonet dereye düştü
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Kontrolden çıkan kamyonet dereye düştü

48 dakika önce

Trabzon'da kontrolden çıkan araç dere yatağına düştü.

Kontrolden çıkan kamyonet dereye düştü, System.String[]

Trabzon'da kontrolden çıkan araç dere yatağına düştü.

Ortahisar ilçesi Zafanoz Caddesinde Ayşegül A. yönetimindeki 61 VS 544 plakalı kamyonet, virajı alamayıp yaklaşık 4 metre yükseklikten dere yatağına düşerek, ters döndü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla hafif yaralı olarak araçtan çıkarılan Ayşegül A, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Araç, dereden vinç yardımıyla çıkarıldı.

Ortahisar, Trabzon, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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