Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı

06.10.2022 19:02
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.B., idaresindeki 02 KN 934 idaresindeki kamyonet, Adıyaman- Samsat Karayolu Safvan Bin Muattal Türbesi yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada M.B., isimli sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelerek güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında kazaya karışan kamyonet yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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