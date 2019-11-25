Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonette iki kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonette iki kişi yaralandı. Yaralılar itfaiyenin müdahalesi ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Acıpayam ilçesi çıkışında sabaha karşı meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 09 LJ 848 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan Ali Helvacı (46) ile Murat Sarıdağ (39) yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları kamyonetin kabininde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldılar. Kaza sonrası aracı kimin kullandığı henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş
Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:12:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]