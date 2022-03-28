Kontrolden çıkan kamyonet, direğe çarparak durdu - Son Dakika

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Kontrolden çıkan kamyonet, direğe çarparak durdu

Kamyonette sıkışan sürücü, ekiplerce kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkıp önce refüjdeki ağaca, ardından tabela direğine çarparak duran kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gümbet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutreis istikametine giden Nuri B. idaresindeki 20 ACH 827 plakalı kamyonet, Gümbet Kavşağı'na girdiği sırada bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çıkan bir kargo firmasına ait kamyonet, önce palmiye ağacını devirdi. Hızını alamayan kamyonet, büyük tabela direğine çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Nuri B. araçta sıkıştı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Bacaklarından yaralanan sürücü, ekiplerin müdahalesi ile kamyonetten çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralı, Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyonet ve devrilen palmiye ağacı için çalışma başlatıldı.