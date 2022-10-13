Kontrolden çıkan kamyonet dükkana daldı, genç doktor hayatını kaybetti

İSTANBUL - Ataşehir'de yola süratli giren kamyonet şoförü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip dükkana daldı, kaza sonucu 1 kişi yaralanırken, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Buğra Kaan Yücebaş hayatını kaybetti.

Olay sabah 05.30 sularında Ataşehir Kayışdağ Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FTG 740 plakalı kamyonet şoförü kavşağa süratli bir şekilde girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför önce taksiye daha sonra yol üzerinde bulunan dükkana daldı. Olay esnasında dükkanın kapısında duran 2 kişiden biri olan, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Buğra Kaan Yücebaş çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer şahıs ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Dükkanda maddi hasar oluşurken olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olayın ardından kamyonet şoförü olay yerinden kaçarken, olay yeri inceleme ekipleri kamyonet çevresinde çalışma yaptı. Polis ekipleri ise güvenlik amaçlı yolu trafiğe kapattı. Polis olay ilgi inceleme başlattı. Öte yandan Yücebaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.