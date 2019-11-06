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Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi

7 saat önce

Konya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu giyim mağazasının camından içeriye girdi.

Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi, System.String[]

Konya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu giyim mağazasının camından içeriye girdi.


Olay, 30 Ekim Cuma günü merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Karakayış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fetih Caddesi'nden Adana Çevre Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan 42 DBF 69 plakalı minibüsün sürücüsü, cadde üzerindeki kasiste yavaşlayan araçları fark etmesi üzerine ani fren yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü cadde üzerindeki Necip Coşkun'a ait giyim dükkanına girdi. Kaza sırasında dükkandaki müşteriler ile sürücü ve minibüsteki çocuk yara almadan kurtuldu. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonetin ani fren sonrası önce kaldırıma ardından iş yerinin camına çarparak içeri girdiği görülüyor.


İş yeri sahibi Coşkun, kazanın yağan yağmur nedeniyle olduğunu ifade ederek, "Olay günü hava yağmurluydu. Minibüsle geliyor ağabeyimiz. Şurada kasis var burada bir aracın yavaşladığını görünce fren yapmış fren yapınca minibüsün arkası kayıyor, arkası kayınca otomatik kaldırma çıkıyor. Kaldırma çıkınca paniklemiş olduğu gibi geldi dükkana girdi. Biz üç personeliz o sırada üçümüz de müşteriye bakıyorduk. İçeride cama yakın bir müşteri ve onun çocuğu vardı arabanın geldiğini görünce önce içeri kaçıyor ardından araba içeri girince çocuk tekrar dışarı kaçıyor. Biz bu tür kazaları televizyonda görürdük, gülerdik, başımıza geldi şaşırdık. Allah'tan yaralanan olmadı" dedi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:07 Kaynak: İHA
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