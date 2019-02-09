Kontrolden Çıkan Kamyonet Köprüden Uçtu: 4 Yaralı
1 saat önce
Kastamonu'da kontrolden çıkan kamyonet köprünün bariyerlerini kırarak yaklaşık 6 metre yükseklikten yola uçtu.
Kastamonu
'da kontrolden çıkan kamyonet köprünün bariyerlerini kırarak yaklaşık 6 metre yükseklikten yola uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Sunta Köprülü
Kavşağında Ferit D. (35) idaresindeki 37 BE 550 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 metre yüksekliğindeki köprünün demir bariyerlerini de kırarak yola uçtu. Yaklaşık 25 metreden yola uçan kamyonetin sürücüsü Ferit D. ile Tufan Küçük (25), Hasan Bülent Eynihan (42) ve Veli Akgün yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası köprünün giriş ve çıkışları kesildi. Karayolları ekipleri, yolda temizlik çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:12 Kaynak: İHA
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