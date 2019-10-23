Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan kamyonet markete daldı... O anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan kamyonet markete daldı... O anlar kamerada

Kontrolden çıkan kamyonet markete daldı... O anlar kamerada

45 dakika önce

Kontrolden çıkan kamyonet markete daldı.

Kontrolden çıkan kamyonet markete daldı... O anlar kamerada

Yaşanan kazada kamyonetin markete girme anı kameralara yansıdı

GİRESUN - Giresun'da, kontrolden çıkan kamyonetin markete girdi. Kontrolden çıkan kamyonetin markete girme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Merkez Kavaklar Mahallesi Yeniyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 52 FH 755 plakalı kamyonet marketin karşısındaki yokuştan indiği esnada kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde orta refüjü aşan kamyonet markete girdi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken markette yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Kontrolden çıkan kamyonet markete daldı... O anlar kamerada

Giresun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:24 Kaynak: İHA
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