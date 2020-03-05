Kontrolden çıkan kamyonet okul bahçesine düştü - Son Dakika
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Kontrolden çıkan kamyonet okul bahçesine düştü

6 saat önce

Ankara'da kontrolden çıkan kamyonetin bir lisenin bahçesine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan kamyonet okul bahçesine düştü, System.String[]

Ankara'da kontrolden çıkan kamyonetin bir lisenin bahçesine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Çankaya ilçesi Metin Akkuş Mahallesi 988 Sokak'ta seyir halinde bulunan 58 BM 567 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak 752 Cadde'de bulunan Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçe duvarından aşağıya düştü.

Yolun alt kısmında kalan lisenin bahçesine düşen araçta bulunan ve kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, 112 ekiplerince 29 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet vinç yardımıyla bahçeden çıkarıldı.

Çankaya, Ankara, Akkuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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