Kontrolden çıkan kamyonet okul bahçesine düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan kamyonet okul bahçesine düştü - Son Dakika

Kontrolden çıkan kamyonet okul bahçesine düştü

13 dakika önce

Ankara'da kontrolden çıkan kamyonetin bir lisenin bahçesine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara'da kontrolden çıkan kamyonetin bir lisenin bahçesine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Çankaya ilçesi Metin Akkuş Mahallesi 988 Sokak'ta seyir halinde bulunan 58 BM 567 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak 752 Cadde'de bulunan Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçe duvarından aşağıya düştü.

Yolun alt kısmında kalan lisenin bahçesine düşen araçta bulunan ve kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, 112 ekiplerince 29 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet vinç yardımıyla bahçeden çıkarıldı.

Kontrolden çıkan kamyonet okul bahçesine düştü

Çankaya, Ankara, Akkuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kaza kamerada! 15 Temmuz'da ilk selayı okuyan İsmail Coşar'ın tabutundaki "Reklam" detayı tepki çekti Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 18:42:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kontrolden çıkan kamyonet okul bahçesine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]