Kontrolden çıkan kamyonet önce bariyerlere çarptı, sonra yan yattı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan kamyonet önce bariyerlere çarptı, sonra yan yattı

24.03.2022 14:46
Kontrolden çıkan kamyonet önce bariyerlere çarptı, sonra yan yattı

Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce refüjdeki demir bariyerleri biçti, ardından önündeki araca çarpıp yan yattı.

Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce refüjdeki demir bariyerleri biçti, ardından önündeki araca çarpıp yan yattı. 1 kişinin yaralandığı kazada yan yatan aracı doğrultmak için vatandaşlar ve polis ekipleri büyük çaba harcadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 07 DEN 35 plakalı kamyonetiyle havaalanı yönüne seyir halinde bulunan Emin Ç. biranda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüje çıktı. Refüjdeki demir korkulukları sürükleyip yıkan araç, aynı güzergahta ilerleyen Emre Ç. idaresindeki 07 AAV 138 plakalı otomobile çarptı ve yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Emin Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emre Ç, ise şans eseriş kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası Gazi Bulvarında uzun araç kuyrukları oluştu. Refüjdeki demir bariyerlerin parçalandığı yer ise savaş alanını andırdı. Kaza yapan aracın birinin kenara çekilmesiyle yol tek şeritten kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Yan yatan aracı doğrultabilmek vatandaşlar ve polis büyük çaba sarf etti. Araçların çekiciyle çekilmesinin ardından yol tamamen yol trafiğe açıldı. Kazayı şans esri yara almadan atlatan Emre Ç, "Refüjdeki Bariyerleri yıkıp üzerime devriliyor" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kontrolden çıkan kamyonet önce bariyerlere çarptı, sonra yan yattı
Kontrolden çıkan kamyonet önce bariyerlere çarptı, sonra yan yattı
Kontrolden çıkan kamyonet önce bariyerlere çarptı, sonra yan yattı
Kontrolden çıkan kamyonet önce bariyerlere çarptı, sonra yan yattı
Kontrolden çıkan kamyonet önce bariyerlere çarptı, sonra yan yattı
Kontrolden çıkan kamyonet önce bariyerlere çarptı, sonra yan yattı
Kontrolden çıkan kamyonet önce bariyerlere çarptı, sonra yan yattı
Kontrolden çıkan kamyonet önce bariyerlere çarptı, sonra yan yattı

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Kamyonet, Antalya, Polis, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan kamyonet önce bariyerlere çarptı, sonra yan yattı - Son Dakika


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