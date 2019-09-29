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Kontrolden çıkan kamyonet oyun oynayan çocukların arasına daldı: 1 ölü 1 yaralı

42 dakika önce

Kontrolden çıkan kamyonet oyun oynayan çocukların arasına daldı: 1 ölü 1 yaralı Oyun oynayan çocukları ezip kaçtıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sürücü kamyonetiyle oyun oynayan çocukların arasına daldı.

Kontrolden çıkan kamyonet oyun oynayan çocukların arasına daldı: 1 ölü 1 yaralı

Oyun oynayan çocukları ezip kaçtı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sürücü kamyonetiyle oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken kazayı yapan sürücü ise kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre kaza; Akhisar Mahallesi 153.sokak üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilmeyen 26 UZ 088 plakalı kamyonet sokak üzerinde oyun oynayan çocukların arasına daldı.

Kazada 11 yaşındaki Muhammed Talha İnan ve 3 yaşındaki Fikriye M. yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. 11 yaşındaki Muhammed Talha İnan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 yaşındaki kız çocuğunun tedavisi ise sürüyor. Olay sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kontrolden çıkan kamyonet oyun oynayan çocukların arasına daldı: 1 ölü 1 yaralı

İnegöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:30 Kaynak: İHA
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