-Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

-Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

- Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin yol kenarındaki su kanalına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

- Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin yol kenarındaki su kanalına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Mersindere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Sami Yüksel yönetimindeki 43 LU 821 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce su kanalına sonrada tarla yolunda bulunan köprünün ayağına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi sürücü Sami Yüksel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonette yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Safiye Özkol ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılıp, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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