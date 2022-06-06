İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına devrildi - Son Dakika

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