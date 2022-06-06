Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına devrildi - Son Dakika
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Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına devrildi

06.06.2022 15:33
Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına devrildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet su kanalına devrildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Uzunköprü istikametine seyreden H.E. idaresindeki 22 ABB 191 plakalı kamyonet, Maltepe köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - EDİRNE

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Keşan'dan kısa kısa Keşan'dan kısa kısa Edirne'de kanala devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı Edirne'de kanala devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına devrildi - Son Dakika

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