Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 yaralı

1 saat önce

Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 yaralıANTALYA - Antalya'da kontrolden çıkan bir kamyonetin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'da kontrolden çıkan bir kamyonetin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yalınlı Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özkan A.06 FD 3995 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada sürücü Özkan A. ve araç içerisinde bulunan Elif E. yaralanırken iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri arabadan çıkan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Takla atan araçta büyük hasar meydana gelirken aracın, yol kenarında bulunan tabelalara çarparak durabilmesi ise dikkat çekti.

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:45 Kaynak: İHA
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