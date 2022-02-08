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Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 3 yaralı

08.02.2022 09:51
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 3 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.K. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan tarlaya uçtu. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan yaralılardan sürücü C.K. ile S.M.K. ve V.T. hastaneye kaldırıldı. Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.M.K. ve V.T. taburcu edilirken C.K.'nin tedavisine devam ediliyor.

C.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Münir Karaloğlu, Kamyonet, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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