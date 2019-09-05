Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan kuru gıda yüklü kamyonet şarampole uçtu
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Kontrolden çıkan kuru gıda yüklü kamyonet şarampole uçtu

2 saat önce

Kontrolden çıkan kuru gıda yüklü kamyonet şarampole uçtu Kuru gıda yüklü kamyoneti uçuruma düşmekten ağaç kurtardıTOKAT - Tokat'ta Kızıliniş mevkiinde kontrolden çıkan ve virajı alamayan kamyonet şarampole uçtu.

Kontrolden çıkan kuru gıda yüklü kamyonet şarampole uçtu

Kuru gıda yüklü kamyoneti uçuruma düşmekten ağaç kurtardı

TOKAT - Tokat'ta Kızıliniş mevkiinde kontrolden çıkan ve virajı alamayan kamyonet şarampole uçtu. Uçuruma uçmaktan ağaca çarparak kurtulan kamyonetin şoförü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Tokat- Sivas Karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Kızıliniş Mevkiinde Tokat istikametine seyreden C.Ç.idaresindeki 58 AK 039 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan ve virajı alamayarak şarampole uçan kuru gıda yüklü kamyonet ağaca çarparak durabildi. Kazanın diğer şoförler tarafından polise bildirilmesiyle birlikte şoförün sıkışma ihtimaline karşı kaza yerine AFAD ve İtfaiye ekipleri de yönlendirildi. Araçtan çıkarılan C.Ç. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:13 Kaynak: İHA
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