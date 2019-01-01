Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Lpg'li Araç Hurdaya Döndü

Kontrolden Çıkan Lpg'li Araç Hurdaya Döndü

35 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alanyurt yolu üzerinde sabah karşı meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

Kontrolden Çıkan Lpg'li Araç Hurdaya Döndü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alanyurt yolu üzerinde sabah karşı meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kazada kimse yaralanmazken, aracın ön tarafı hurdaya döndü. Gaz kaçağı olan arabaya itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale etti.

İnegöl-Alanyurt yolu Özdilek kavşağında meydana gelen kazada henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 16 ACR 709 plakalı araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik ışıklarına çarparak ancak durabildi. Kazada kimse yaralanmazken tüplü araç kazanın etkisiyle gaz kaçırmaya başlayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gaz kaçağını kapatarak muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazada yaralanan olmazken, hasar gören araç çekici marifetiyle kaldırıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, Alanyurt, İnegöl, 3. Sayfa
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