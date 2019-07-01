Kontrolden çıkan lüks araç okulun bahçesine uçtu
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Kontrolden çıkan lüks araç okulun bahçesine uçtuKASTAMONU - Kastamonu'da yoldan çıkan lüks araç, okulun istinat duvarını da aşarak bahçeye uçtu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:32 Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan lüks araç okulun bahçesine uçtu
KASTAMONU - Kastamonu
'da yoldan çıkan lüks araç, okulun istinat duvarını da aşarak bahçeye uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu
Caddesi üzerinde Muammer Tahir Raşitzaimoğlu idaresindeki B 599 THR Romanya
plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Kastamonu Fen Lisesi'nin istinat duvarını da aştı ve okulun bahçesine uçtu. Kazada yaralanan olmazken, aracın kaza yaptığını duyan vatandaşlar ise kaza yerine geldi.
Kaza yapan otomobil, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.
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