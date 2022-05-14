Kontrolden çıkan lüks otomobil, vergi dairesine daldı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan lüks otomobil, vergi dairesine daldı

14.05.2022 00:57
Kontrolden çıkan lüks otomobil, vergi dairesine daldı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de aracını park etmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan lüks otomobil, vergi dairesine daldı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de aracını park etmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan lüks otomobil, vergi dairesine daldı.

Kaza, Derince ilçesinde bulunan Alemdar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan K. idaresindeki 41 KY 591 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Alemdar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün giriş katındaki camlardan binaya girdi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan dolayı kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Binanın içerisine dalan otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil sahibi Orhan K., "Vergi dairesine girmek üzere geldim. Arabayı park edecektim, araba durmayınca daireden içeri girdim" dedi. Otopark sorumlusu İbrahim Arık ise "Araba direkt içeri daldı büyük ihtimalle sürücü fren yerine gaza bastı. Araç viteste takılı kalmış da olabilir. Ben karşıdan geldiğini gördüm ama tam emin değilim arkam dönüktü" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan lüks otomobil, vergi dairesine daldı - Son Dakika


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