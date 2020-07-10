Kontrolden çıkan midibüs devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Serik ilçesi D-400 karayolunda saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada, Abdullah C.'in kullandığı 07 YTE 47 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjden karşı istikametteki yola çıktı. Şans eseri başka yolcunun bulunmadığı kaza sonrası sürücü, 112 sağlık ekipleri tarafından Serik devlet hastanesine sevk edildi. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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