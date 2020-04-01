Kontrolden çıkan minibüs böyle takla attı - Son Dakika

Kontrolden çıkan minibüs böyle takla attı
6 saat önce
Kontrolden çıkan minibüs böyle takla attı Çanakkale'de kavşağa kontrolsüz giren bir minibüsün takla attığı görüntü mobese kameralarına yansıdı.
Kontrolden çıkan minibüs böyle takla attı
ÇANAKKALE - Çanakkale'de kavşağa kontrolsüz giren bir minibüsün takla attığı görüntü mobese kameralarına yansıdı.
Kaza, Çanakkale- İzmir karayolu Barbaros Mahallesi Beldemiz kavşağında meydana geldi. İzmir istikametinden hızlıca kavşağa giren minibüs, takla atarak orta refüje savruldu. O anlar, Çanakkale İl emniyet Müdürlüğü mobese kameralarına yansıdı. Videonun sonunda emniyet yetkilileri 'Hız kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi' mesajını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:28 Kaynak: İHA
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